Dragon’s Dogma (Netflix) : une date et un premier trailer pour la série animée tirée du ARPG

Annoncée l’an dernier, la série animée tirée du lore du ARPG Dragon’s Dogma a désormais une date de sortie. Les fans de la licence pourront donc juger du bien fondé de cette adaptation dès le 17 septembre prochain sur Netflix. Le premier trailer s’avère plutôt rassurant au plan technique : la DA mélange assez brillamment la 2D aux effets 3D, les explosions et autres « feux de dragon » sont particulièrement bien rendus, mais l’on attendra un peu pour savoir si toute cette technologie a été mise à profit d’une vraie histoire, et non au service d’une succession de cinématiques spectaculaires comme on en voit tant dans les jeux vidéos AAA. La série racontera les aventures d’Ethan, un combattant qui cherche à tout prix à se venger d’un terrible dragon… au risque de se transformer lui-même en « monstre ». Rappelons que Dragon’s Dogma, le jeu Capcom, est sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360.



