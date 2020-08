Et si la DualSense de la PlayStation 5 pouvait reconnaître chaque joueur selon la façon dont ils prennent en main la manette ? C’est ce que suggère un brevet récemment accordé à Sony.

Le brevet décrit un système qui utiliserait les capteurs de la DualSense, y compris son gyroscope et son accéléromètre, pour recueillir des données afin de suivre la position, l’orientation et les propriétés de la manette « comme la vitesse maximale, la vitesse minimale ou la vitesse moyenne de la manette pendant un temps donné, comme 60 secondes par exemple ». Si une correspondance est trouvée par la manette, l’utilisateur serait invité à accepter ou décliner le profil détecté. Ce brevet vise à résoudre le problème de la connexion manuelle à plusieurs comptes et à offrir une expérience plus transparente.

Techniquement, le brevet n’est pas uniquement réservé à la DualSense. Mais si Sony doit l’utiliser, on se doute que ce sera en priorité avec la PlayStation 5 et donc avec sa manette. Mais la technologie pourrait éventuellement arriver sur le PlayStation Move, le PSVR et d’autres produits, en plus de la DualSense.

La PlayStation 5 sera disponible à la fin de l’année. Son prix n’est pas encore connu. Pour sa part, la DualSense succédera à la DualShock 4 qui était proposée avec la PlayStation 4.