Galaxy S20 et Z Flip : One UI 2.5 disponible avec les fonctions du Note 20

Samsung propose maintenant One UI 2.5 pour les Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra et Galaxy Z Flip, ce qui permet au passage de gagner des nouveautés disponibles sur les Galaxy Note 20 (parce qu’ils ont One UI 2.5 de base).

One UI 2.5 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des améliorations et des nouveautés pour l’application Appareil photo, le mode DeX sans fil, quelques légères améliorations de l’interface utilisateur, ainsi que des tonnes d’autres améliorations sous le capot. Cette mise à jour apporte également une prise en charge native des gestes d’Android 10 lors de l’utilisation d’un launchers tiers.

Les firmwares pour les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra sont respectivement numérotés G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 et G988BXXU4BTH5. La mise à jour a été déployée dans quelques pays européens (Italie, Espagne et Allemagne notamment) et ne devrait pas tarder à débarquer en France.

Le Galaxy Z Flip est également concerné par One UI 2.5. Le firmware est référencé F700U1UEU2BTGE et il est pour l’instant disponible aux États-Unis. Il va arriver prochainement dans les autres pays, mais Samsung ne dit pas quand exactement. Il peut y avoir un délai de quelques semaines ou mois parce que les mises à jour doivent être validées par les opérateurs (et certains prennent réellement leur temps).