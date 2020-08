Cyberpunk 2077 aura du DLC gratuit

CD Projekt Red se veut décidément bien généreux. A l’image de The Witcher 3 : Wild Hunt, qui avait eu droit à 16 DLC gratuits dans les quelques mois ayant suivi sa sortie, le studio vient en effet d’annoncer que Cyberpunk 2077 sera également accompagné par du contenu additionnel gratuit. Et si ce contenu ressemble un tant soit peu à ce qui avait été fait pour The Witcher, il s’agit d’une offre bien honnête : des nouvelles quêtes, des armures et équipements, quelques cosmétiques, mais surtout l’arrivée d’un mode New Game + qui permet de repartir à l’aventure en conservant une partie de sa progression.

Il ne s’agit pas exactement d’une grande surprise, mais c’est typiquement le genre de confirmation qui fait plaisir. Le studio est particulièrement connu pour le suivi de ses sorties, et ce longtemps après l’arrivée des jeux sur le marché. Marcin Iwinski, co-fondateur de CD Projekt, est d’ailleurs particulièrement fier de ce programme : « J’aimerais vraiment que des initiatives de ce genre deviennent un standard de l’industrie, plutôt que d’une exception par rapport à la règle générale, et j’espère que The Witcher 3 : Wild Hunt est un bon exemple à suivre » a-t-il déclaré.