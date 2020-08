Fury of the Gods, la suite de Shazam, vient d’être dévoilée

Les conférences et événements du divertissement en présentiel ont été annulés, mais les studios ne lâchent rien, et sont passés par des méthodes virtuelles afin de faire leurs annonces. C’est notamment le cas pour l’équipe de Shazam, qui vient d’annoncer durant la DC FanDome, convention en ligne, qu’une suite était dans les tuyaux. On a même eu droit au nom du film, qui sortira en salles en tant que Shazam : Fury of the Gods. C’est Zachary Levi, l’acteur qui a endossé le costume du super-héros, qui a révélé cette information. Malgré les limites de ce qu’il pouvait dire ou non, le show était tout de même préparé, et certains invités surprises étaient de la partie, comme les acteurs Asher Angel et Jack Dylan Grazer, ou encore le réalisateur David F. Sandberg.

Ce dernier avait d’ailleurs posté peu avant l’événement un faux poster pour la suite, avec le titre « Shazam!: Now the Kids Have Facial Hair » (ce qui donne traduit « Maintenant les enfants ont de la pilosité faciale »). Un petit troll gentil dirigé vers les fans jouant se moquant quelque peu du long écart qui va séparer la sortie des deux films.