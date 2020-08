Rocket Lab reprend les lancements dès le 27 août

Après un échec lors des opérations entamées en juillet, Rocket Lab semble finalement prêt à se relancer dans la course. La pause prendra donc fin plus tôt qu’initialement prévu : dans seulement deux semaines, le 27 août, la prochaine fenêtre de lancement sera ouverte, et durant les 13 jours suivants, l’entreprise compte bien effectuer un nouveau lancement si les conditions météo le permettent. La mission souhaitée est des plus basiques dans le milieu, puisqu’il s’agit de mettre en orbite de petits satellites. Ce ne sera cependant pas l’occasion de tester le nouveau système de récupération des fusées.

Si tout se passe bien, Rocket Lab pourra reprendre les opérations, et ce moins de deux mois après la destruction d’une fusée Electron et de son cargo, causée par un souci de connexion électrique. Si le délai peut sembler bien court, il faut savoir que le moindre retard dans ce milieu peut être la fin d’une entreprise, d’autant plus que ce genre de soucis peut atteindre la crédibilité de la firme, et remettre en question sa capacité à identifier et se remettre des différents soucis qui peuvent se produire.