Fall Guys va avoir droit à son portage sur mobile

Difficile de passer à côté de Fall Guys. Le jeu sorti plus tôt dans le mois sur plusieurs supports, et rendu extrêmement populaire par sa présence dans les jeux offerts sur le PS + pour août, présente un concept simple entre Takeshi’s Castle et Intervilles : on y incarne un avatar tout mou et entièrement personnalisable, qui va devoir réussir différentes épreuves pour gagner la partie. En somme, du multijoueurs simple, rapide et drôle qu’on peut prendre en petites ou grandes doses. On pouvait alors se dire facilement, vu la nature du titre, qu’une version mobile serait bienvenue.

Bilibili, un studio chinois, a semble-t-il eu la même pensée, puisqu’il a sécurisé les droits de distribution d’une version mobile du jeu, uniquement en Chine. Le nom traduit de cette version serait « Jelly Bean : Ultimate Knockout », en référence à la forme des personnages. Mais cette nouvelle version n’est clairement pas prête : les développeurs eux-mêmes ont été obligés de publier un avertissement sur Twitter, prévenant les utilisateurs que toute publicité pour une version mobile n’était pour l’instant qu’une arnaque. On attend en tout cas une confirmation de leur part.

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China.

The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 22, 2020