TikTok va bel et bien attaquer l’administration Trump en justice

Dès les premières menaces proférées par Donald Trump à l’encontre de l’application chinoise TikTok, les rumeurs ont commencé à circuler, avançant que ByteDance se préparait à amener l’affaire devant les tribunaux. Le réseau social vient de le confirmer : un procès va débuter contre l’administration Trump. Josh Gartner, porte-parole de la firme, a fait une déclaration à The Verge : « Même si nous ne sommes pas d’accord avec les inquiétudes de l’administration, nous avons cherché le dialogue pendant près d’un an en toute bonne foi pour trouver une solution constructive. Ce que nous avons reçu à la place n’était qu’une administration qui ne se préoccupait pas des faits, et tentait plutôt de s’insérer dans des négociations entre entreprises privées. »

Le Président des Etats-Unis a signé un ordre exécutif bloquant toutes les transactions avec ByteDance à partir du 6 août, pour « gérer l’urgence nationale dans le respect de la chaîne de production des technologies d’information et de communication. » Une dizaine de jours plus tard, un nouvel ordre a été signé, forçant cette fois ByteDance à vendre TikTok sous 90 jours, sans quoi l’application serait purement et simplement bannie sur le sol américain.