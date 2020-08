La NASA va chasser une fuite dans l’ISS ce week-end

En septembre dernier, la NASA avait remarqué une anomalie dans l’ISS : l’air est bien entendu supposé fuir petit à petit au fur et à mesure que le temps passe, mais le personnel avait noté une augmentation importante du volume par rapport aux précédentes données. Depuis, la fuite s’est sensiblement aggravée, mais le nombre d’opérations déjà prévues depuis des années n’avait pas laissé suffisamment de temps à l’agence pour enquêter. D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un souci majeur, étant donné que des réservoirs particuliers sont présents sur la station, et peuvent aider à maintenir un niveau de pression correct quand l’air s’échappe un peu trop.

Ce week-end, en partenariat avec l’entreprise Roscomos, l’agence américaine va tenter une bonne fois pour toutes de trouver cette toute petite fuite. Les trois membres de l’équipage déjà sur place resteront dans la partie russe de la station, tandis que la NASA isolera peu à peu les autres parties de l’ISS pour tenter de localiser l’origine du problème. On nous assure quoi qu’il en soit qu’il ne s’agit pas là d’un événement majeur mettant en danger la mission, et les fuites étant relativement fréquentes, on serait enclin à le croire.