Hasbro retire deux Super Soakers de la vente

Avec l’arrivée des beaux jours et la levée du confinement dans plusieurs régions du monde, c’était l’occasion rêvée pour Hasbro de ressortir trois modèles classiques de Super Soakers, la gamme de pistolets à eau la plus connue du fabricant. Mais le retour du Super Soaker XP20 et du XP30 fut de bien courte durée, puisque l’US Consumer Product Safety Commission vient d’annoncer que les jouets en question vont être rappelés, les standards de sécurité n’ayant manifestement pas été respectés lors de leur conception. L’encre utilisée pour concevoir les étiquettes contiendrait en effet trop de plomb, ce qui n’est jamais bon pour la santé.

Hasbro a réussi à vendre plus de 52.000 modèles de ces pistolets à eau, aussi tous les acheteurs sont invités à renvoyer leurs exemplaires directement à l’entreprise afin d’obtenir un remboursement total. Un chiffre qui reste relativement impressionnant quand on sait que les jouets ont été exclusivement vendus dans les magasins Target aux Etats-Unis, et ce entre le mois de mars et le mois de juillet. Les clients concernés devront envoyer un mail à SuperSoakerRecall@Hasbro.com, ou effectuer la démarche directement depuis le formulaire en ligne.