Tenet (Christopher Nolan) : la bande-annonce finale nous en montre plus

Warner Bros propose l’ultime bande-annonce de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan qui est très attendu, notamment parce qu’il devrait donner un coup de boost aux cinémas qui sont en difficulté en ce moment. Tenet sortira le 26 août dans les salles.

La bande-annonce est « longue » : nous avons trois minutes d’images et il y a beaucoup de plans qui n’étaient pas présents dans les précédentes bandes-annonces. La nouvelle se focalise sur les grandes séquences d’action, là où les bandes-annonces précédentes mettaient en avant les aspects d’espionnage de l’intrigue. Mais malgré une vidéo de trois minutes, l’intrigue du film n’est pas très claire et ce n’est pas plus mal après tout : c’est l’occasion de ne pas tout comprendre avant même de voir le film.

La nouvelle bande-annonce est également l’occasion d’entendre la musique The Plan du rappeur américain Travis Scott. Elle fait partie de la bande originale du film et a été composée par Ludwig Göransson, qui s’occupe de la musique de Tenet.

Le casting de Tenet comprend John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine et Kenneth Branagh. Les premières critiques sont tombées hier et sont plutôt positives. L’un des plus grands problèmes évoqués est que l’intrigue est confuse et difficile à suivre.