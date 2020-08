Deathloop (Arkanes Studio) est reporté en 2021 et loupera le lancement de la PS5

La liste des exclusivités ou exclus temporaires du line-up de la next gen se réduit à grande vitesse. Après Halo Infinite, reporté à l’an prochain suite à son epic fail de l’Xbox Games Showcase, c’est au tour du prometteur Deathloop d’Arkanes Studio d’être repoussé en 2021. Le studio lyonnais a justifié son retard dans un long communiqué: « Notre ambition pour DEAHTLOOP est de proposer un jeu emblématique de la griffe Arkane, un jeu qui vous emmènera dans un monde qui ne ressemble à aucun autre.Dans le même temps, la santé et la sécurité des équipes d’Arkane Lyon restent notre priorité. En nous adaptant au télétravail, il nous est apparu que la création d’un jeu répondant à nos ambitions pour DEAHTLOOP et aux attentes des joueurs pour une véritable expérience next-gen nécessiterait plus de temps que la normale. ce délai supplémentaire permettra à nos équipes de donner vie à l’univers de DEATHLOOP avec toute la richesse, la profondeur et le fun qui caractérisent nos jeux ».

Si Halo Infinite était bien LA grosse exclusivité attendue pour la Series X (devant The Medium), Deathloop n’en était pas loin concernant la PS5, à moins de considérer que le standalone Spiderman Morales ou bien encore Godfall constituent vraiment de grosses cartouches. N’oublions pas qu’Arkanes Studio est le développeur de Dishonored et Prey, soit deux gros AAA qui ont largement tenu leur promesse sur cette génération de consoles/PC. Deathloop s’annonçait (et s’annonce toujours) particulièrement original puisque le joueur dirige un personnage (colt) coincé dans une boucle temporelle.