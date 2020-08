La 5G est cruciale et c’est Cédric O qui le dit. Le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques parle d’une technologie « indispensable à la compétitivité économique » de la France.

« Nos principaux partenaires européens ont déjà commencé à déployer la 5G et la France ne peut pas plus longtemps rester à l’écart des innovations et opportunités qu’elle permet », de la « modernisation de l’agriculture » à « la télémédecine », a déclaré Cédric O dans un entretien au Figaro.

Les enchères pour l’attribution des premières fréquences de la 5G doivent se tenir à la fin septembre, ouvrant la voie à de premières offres commerciales dans certaines villes françaises d’ici à la fin de l’année. Mais la 5G suscite aussi l’hostilité d’une partie de l’opinion, à la fois en vertu du principe de précaution concernant les effets potentiellement néfastes des ondes sur l’organisme, et pour ses conséquences environnementales en raison du renouvellement induit des terminaux et d’une possible hausse des usages.

« Le numérique est indispensable si nous voulons aller vers plus de sobriété » dans notre consommation de ressources, a rétorqué Cédric O, citant des exemples d’optimisation de l’énergie grâce à des applications numériques. « Une antenne 5G consomme jusqu’à dix fois moins d’électricité qu’une antenne 4G, pour un même volume de données échangées », a-t-il également avancé, s’opposant à « la politisation du déploiement de la 5G par certains à des visées purement électoralistes ».

Le secrétaire d’État s’est également positionné contre la fin des des forfaits mobiles illimités, une idée proposée dans un rapport parlementaire pour lutter contre l’explosion de la consommation de données.