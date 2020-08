Zoom va arriver sur Google Nest, Amazon Echo et Facebook Portal

Zoom va être disponible sur de nouveaux supports. Le service de vidéoconférence annonce aujourd’hui qu’il va débarquer sur les écrans connectés Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show et Facebook Portal.

Le premier produit à accueillir Zoom sera Portal de Facebook et c’est prévu pour septembre. Il faudra attendre la fin de l’automne pour l’avoir sur le Google Nest Hub Max et l’Amazon Echo Show.

C’est une grande expansion pour Zoom, qui a récemment commencé à s’équiper de son propre matériel de vidéoconférence sous licence. Et les écrans connectés — avec de bons micros et un écran tactile — sont presque conçus pour être de bons appareils de vidéoconférence. La nouvelle intégration de Zoom est également très importante pour Google, Amazon et Facebook, étant donné que ces trois entreprises se sont quasiment exclusivement cantonnées à leurs propres solutions de chat vidéo internes (comme Google Meet et Facebook Messenger) sur leurs écrans connectés.

« Nous sommes heureux d’apporter Zoom à ces appareils populaires. Il est plus évident que jamais que les gens recherchent des écrans faciles à utiliser pour leurs besoins de communication vidéo, tant professionnels que personnels », indique Oded Gal, le chef de produit chez Zoom, suite à l’annonce de l’arrivée de Zoom sur les produits d’Amazon, Google et Facebook.