Free Ligue 1 Uber Eats est lancé sur Freebox et smartphone

Free annonce aujourd’hui le lancement de Free Ligue 1 Uber Eats, son nouveau service dédié au football accessible sur les Freebox et sur les smartphones. Il avait été annoncé pour la première fois lors de la présentation de Freebox Pop.

Free Ligue 1 Uber Eats permet de visionner les meilleurs moments de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats, soit 380 matchs par saison. Les abonnés recevront en direct sur leur smartphone les notifications de tous les buts, des plus beaux arrêts et des meilleures actions de jeu des matchs en cours. Ils pourront les visionner sous forme d’extraits en quasi-direct. Il en va de même sur la Freebox avec un pop-up qui apparaît sur l’écran de la télévision. Il suffit de valider pour voir l’extrait vidéo.

L’application permet aussi de regarder dès le coup de sifflet final, des résumés des matchs et de chaque journée du championnat, via une compilation de tous les buts, des plus beaux arrêts et des meilleures actions de jeu. Free proposera en outre des contenus variés, comme des émissions de décryptage, des podcasts et des web-séries.

Afin de faire connaître Free Ligue 1 Uber Eats, Free propose une offre découverte. Les extraits vidéo et résumés des deux premières journées du championnat (week-end des 21, 22 et 23 août et du 28 au 30 août 2020) seront accessibles gratuitement pour tout le monde.

L’application Free Ligue 1 Uber Eats pour iOS est disponible gratuitement sur l’App Store. La version Android arrivera bientôt. Quant aux Freebox, elle est proposée sur les Freebox Pop, Freebox Delta, Freebox One, Freebox Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox Mini 4K via la chaîne 63.