BlackBerry annonce son nouveau smartphone 5G à clavier physique pour 2021 !

BlackBerry ou la résurrection permanente ? L’ancien champion canadien du mobile, racheté depuis par TCL, avait pourtant annoncé son retrait complet du marché mobile pour le mois d’août 2020 (nous y sommes donc), mais c’était sans compter un énorme retournement de situation de dernière minute : BlackBerry vient en effet d’annoncer un partenariat de licence avec OnwardMobility et FIH Mobile Limited afin de distribuer un smartphone BlackBerry 5G à clavier physique d’ici 2021 !

John Chen, président exécutif et CEO de BlackBerry, a annoncé l’info avec l’enthousiasme d’un reçu en première année de médecine : « BlackBerry est ravi qu’OnwardMobility puisse bientôt proposer un smartphone BlackBerry 5G avec clavier physique tirant parti de nos normes élevées de confiance et de sécurité, synonymes de notre marque. Nous sommes enthousiastes à l’idée que les clients puissent profiter de la productivité et de la sécurité de niveau professionnel et gouvernemental offert par ce nouveau smartphone BlackBerry 5G ». Les amateurs de smartphones à clavier physique vont de nouveau pouvoir rêver les yeux ouverts…