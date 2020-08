Asus tease le lancement prochain du ZenFone 7 (toujours avec caméra rotative ?)

Asus fait partie de la liste de plus en plus restreinte des fabricants mobile qui disposent d’une Pdm microscopique mais refusent d’abandonner le « game ». Quelques semaines après le lancement de son smartphone gaming ROG Phone 3, Asus tease l’arrivée prochaine du ZenFone 7, un smartphone sans doute un peu moins flamboyant mais aux spécifications solides… si l’on en croit les rumeurs : écran 6,7 pouces, APN rotatif pour profiter d’un mode selfie sans concessions, batterie 5000 mAh avec charge ultra rapide, 16 Go de RAM, jusqu’à 512 go de capacité de stockage, sans oublier le Snapdragon 865 (voire le Snapdragon 865+). Ce smartphone à la fiche technique franchement haut de gamme resterait dans des gammes de prix abordables : le site WinFuture croit savoir que le prix se situera dans les eaux du précédent modèle, soit aux alentours des 500 euros.