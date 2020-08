FIFA 21 : EA confirme l’absence de cross-play et de cross-gen

EA est un peu la boussole du pire dans le secteur du jeu vidéo : si une bonne idée émerge (par exemple le Smart Delivery de Xbox), on peut être à peu près certain que le géant américain lui tournera le dos. Après avoir retoqué le Smart Delivery (qui permet de ne pas avoir à racheter le même jeux sur deux générations successives de consoles), EA vient en un tweet de faire la peau du cross-play et de la cross-gen. En d’autres termes, FIFA 21 n’autorisera pas les parties en ligne mélangeant les joueurs PS4 et Xbox One par exemple (ou PS5 et Series X), un principe d’exclusion qui s’étend aussi aux générations de consoles (pas de parties entre joueurs PS4 et PS5). Seule la progression FUT du joueur sera préservée entre deux consoles différentes. Sachant le « pognon de dingue » que se fait EA avec les achats in-apps et la section FUT de FIFA, ces bassesses ont de quoi lasser, mais on peut déjà parier que malgré ce majeur adressé aux joueurs, FIFA 21 se vendra autant qu’un masque FFP2 en pleine pandémie de COVID.

You won’t be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020