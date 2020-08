Netflix teste un bouton de lecture aléatoire pour les films et séries

« Qu’est-ce qu’on regarde sur Netflix ce soir ? », telle est une question qui doit être posée dans de nombreux foyers, mais combien ont-ils réellement une réponse ? Il est vrai qu’il n’est pas toujours simple de trouver un film ou une série à regarder au vu du catalogue. C’est là qu’intervient un bouton de lecture aléatoire.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

