[#Promo] Freebox Révolution + TV by Canal à 9,99€/mois pendant un an

Free propose une nouvelle fois une promotion pour sa Freebox Révolution. Elle est similaire à celle qui a déjà été disponible à quelques reprises dans le passé.

Dans son offre, Free inclut :

Internet en ADSL 2+, VDSL 2 ou fibre selon l’éligibilité de la ligne

Accès aux hotspots FreeWifi (plus de 4 millions en France)

Appels illimité vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et l’Union européenne + appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM

Télévision avec plus de 220 chaînes, dont 100 en HD + enregistrement immédiat / différé / à distance des programmes TV et contrôle du direct, service de replay + lecteur Blu-Ray + 250 Go d’espace de stockage

TV by CANAL Panorama : 50 chaînes supplémentaires incluses + accès au service myCanal

Free propose de rembourser les frais de résiliation et les mois d’abonnement restants de votre opérateur actuel (jusqu’à 100 euros).

L’offre Freebox Révolution + TV by Canal est proposée par Free au prix de 9,99€/mois pendant un an (il y a un engagement d’un an). Après la première année, le prix passe à 39,99€/mois.

Free rend disponible cette offre sur Veepee (ex-Vente Privée) et non sur son site. Elle est accessible à cette adresse jusqu’au 28 août.