ZTE annonce « le premier smartphone au monde avec une caméra sous l’écran »

Après les smartphones sans bordures, les smartphones avec capteur d’empreintes intégrées à la dalle et les smartphones à écrans pliables, voici venir les smartphones avec un capteur photo placé sous la dalle. ZTE ouvre le bal de cette technologie jusqu’ici réservée à des prototypes. Le fabricant asiatique annonce que l’Axon 20 5G sera « le premier smartphone au monde avec une caméra sous l’écran », et communique sur la date de présentation de ce modèle, fixée au 1er septembre prochain ! Les rumeurs tablent sur un appareil doté d’un bloc photo à deux capteurs (64 megapixels + 8 megapixels), d’une dalle OLED, d’une batterie 4120 et d’un Snapdragon 835 épaulé par 12 Go de RAM (moyen de gamme donc). Le capteur placé sous l’écran culminerait à la résolution de 32 megapixels.

The world’s first under-display camera smartphone, ZTE Axon 20 5G, will be launched in China on September 1st, 2020. #5G #ZTE #leading5ginnovations Check it out: https://t.co/DGdPjvDvvC pic.twitter.com/NeN6z7mFQB — ZTE Corporation (@ZTEPress) August 17, 2020