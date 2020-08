En Masse Entertainment, éditeur du MMORPG Tera, ferme ses portes

La crise actuelle n’épargne pas les studios de jeux, surtout les petites structures. En Masse Entertainment, éditeur du MMORPG Tera, de Closers ou de The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics, vient d’annoncer l’arrêt de ses activités dans un long communiqué : « c’est le cœur lourd que nous commençons le processus de fermeture d’En Masse Entertainment. Notre priorité dans les semaines et mois à venir sera d’aider notre équipe à trouver de nouvelles opportunités et d’assurer une transition harmonieuse pour nos jeux ».

C’est bien sûr un coup dur pour les 28 millions de joueurs du MMORPG Tera, mais le studio promet que le support du jeu sera bien assuré (mais jusqu’à quand ?). Naddic Games, le développeur de Tera, a récupéré les comptes des joueurs, ce qui laisse effectivement entendre que les serveurs continueront de tourner. Sans éditeur cependant, le suivi de Tera (extensions et mises à jour) semble beaucoup plus incertain.