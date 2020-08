Le cross-platform est arrivé sur Dead by Daylight

Depuis mai dernier, Behaviour Interactive, le studio derrière Dead by Daylight, nous promet l’arrivée imminente des fonctionnalités et parties en cross-platform. On dirait bien que l’attente touche à sa fin, puisque l’équipe vient d’annoncer officiellement qu’il est désormais possible de jouer en cross-play depuis la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Enfin, diraient certains, alors que les versions Steam et Windows Store proposent déjà ces fonctions depuis pratiquement un an. Cette nouveauté ne devrait pas faire de mal au jeu, puisque davantage de joueurs signifie tout simplement un matchmaking plus facile, et donc plus rapide.

Il est également devenu possible d’avoir une liste d’amis et un profil partagé peu importe le support utilisé grâce aux ID DBD, ce qui leur permet de jouer avec virtuellement n’importe qui. Quant à la version Stadia, prévue pour septembre, elle bénéficiera aussi du cross-platform, contrairement au jeu mobile : le studio a expliqué que les versions du jeu ne pouvaient être les mêmes que sur les autres plateformes, et ne pourraient donc pas jouer les mêmes parties. En ce qui concerne le partage de progression sur les différents supports, les développeurs ont déclaré que d’autres annonces seraient faites dans le futur.