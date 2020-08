EA Access et Origin Access fusionnent et deviennent EA Play

Une fusion est annoncée du côté d’Electronic Arts aujourd’hui. Les abonnements EA Access et Origin Access vont se regrouper sous la marque EA Play. Ce sera en place à partir du 18 août.

Dans son annonce, Electronic Arts dit qu’« EA Access et Origin Access bénéficieront d’un nouveau look ». Les joueurs ne devraient pas être dépaysés pour autant : « Vous conserverez tous les avantages que vous adorez : l’accès à une bibliothèque de titres exceptionnels, les essais en avant-première et votre remise de membre de 10 %. Nous en rajouterons même d’autres au cours des prochains mois, en commençant par des défis exclusifs en jeu et des récompenses mensuelles réservées aux membres sur certains titres », explique Electronic Arts.

Pourquoi EA Play, au fait ? Electronic Arts ne donne pas vraiment une réponse et se charge seulement de dire que « le rassemblement de tous les avantages en une seule marque est important pour la cohérence de nos services ». Il est aussi question d’Origin Access Premier. Il va changer de nom et devenir EA Play Pro. Mais l’offre en elle-même ne va pas évoluer.

Pour rappel, EA Access est un service qui permet de jouer à de nombreux jeux en illimité contre un abonnement mensuel. C’est la même chose pour Origin Access.