Civilization VI est (enfin) disponible sur Android

Enfin ! Plus d’un an après sa disponibilité sur iOS, le jeu de gestion et de stratégie Civilization VI débarque sur Android (Lien Google Play – Gratuit). Cette référence du genre, quasi identique au jeu PC sorti en 2016, est proposée gratuitement au téléchargement, mais à l’instar de la version iOS, il faudra débourser 19,99 euros à l’issu d’une période d’essai de 60 jours pour débloquer le jeu. Toutes les extensions et packs de contenus de la version PC/iOS sont aussi proposés à l’achat in-app, et c’est peu dire que votre porte-monnaie va prendre cher : comptez en effet entre 4,99 et 8,99 euros pour les packs, 29,99 euros pour l’extension Rise, et 39,99 euros pour l’extension Fall et Gathering Storm. Tout de même… Si les prix de ces in-apps peuvent paraître un tantinet excessifs, il est bon de rapeller que Civilization VI est la grande référence du jeu de stratégie au tour par tour de type 4X