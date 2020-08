TOU DOUM ! Telle est l’introduction que l’on peut entendre avant de regarder un film, une série ou un documentaire de Netflix. Elle est très brève et fait l’affaire pour le format télévisuel. Mais pour le cinéma, les introductions sont plus longues. C’est pour cette raison qu’une version longue du « tou doum » a été créé.

Cette version longue est signée par Hans Zimmer, le célèbre compositeur allemand qui s’est occupé de la musique de nombreux films à succès (Le Roi Lion, trilogie The Dark Knight, Inception, Interstellar ou encore Pirates des Caraïbes pour ne citer qu’eux).

Hans Zimmer a travaillé avec Netflix sur la série The Crown et la bande originale a « une simplicité et une élégance que nous avons pensé être parfaite pour l’apporter à notre marque », a déclaré Tanya Kumar, la responsable du design de la marque Netflix. Le défi consistait à trouver un moyen de conserver le son « tou doum » de Netflix, tout en le rendant plus grand et plus cinématographique.

Pourquoi le cinéma, au fait ? Parce que certains films de Netflix sortent au cinéma (c’est surtout le cas aux États-Unis), en plus d’être proposés en streaming. Netflix le fait pour être éligible à la cérémonie des Oscars. En France, la même chose doit avoir lieu pour avoir des nominations aux César.