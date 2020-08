La Xbox Series X n’attendra pas un an avant de sortir au Japon

Il y a du changement au niveau de la commercialisation de la Xbox au Japon. La Xbox Series X sortira en novembre sur l’archipel, comme ce sera le cas en France et dans d’autres pays. Microsoft a confirmé l’information au site japonais Game Watch.

La situation était différente avec la Xbox One. La console est sortie en novembre 2013 dans 13 pays, dont la France. Les Japonais ont dû attendre septembre 2014 pour être en mesure d’acheter la console de salon de Microsoft, alors que le pays a une réputation d’avoir un amour tout particulier pour le jeu vidéo. Mais il faut dire que le Japon n’était pas le seul pays concerné par un lancement en 2014 : la Belgique et la Suisse ont dû patienter, tout comme le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Russie, la Suède et les Pays-Bas.

Il faut savoir que Microsoft a beaucoup de mal avec les ventes au Japon. Les données de Famitsu montrent que Microsoft a vendu environ 114 000 Xbox One depuis le lancement. En comparaison, 1,65 million de Xbox 360 ont été vendues au Japon. Une sacrée différence comme nous pouvons le voir.

À titre d’information, 14,52 millions de Switch et 9,2 millions de PlayStation 4 ont été vendues au Japon. Il sera donc intéressant de voir si Microsoft va réussir à faire quelque chose avec la Xbox Series X.