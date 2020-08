Android TV s’améliore : tester les apps sans les télécharger, codes PIN et plus

Google a annoncé plusieurs nouveautés qui vont débarquer sur Android TV. Certaines sont déjà en place sur les smartphones et tablettes qui tournent sous Android.

Ces quatre nouveautés vont arriver :

Google Play Instant Apps sur Android TV : Android TV permettra bientôt aux développeurs de préparer leurs applications pour le système Instant, ce qui signifie que les utilisateurs pourront essayer les applications sans avoir à les installer complètement au préalable

Code PIN pour les achats : acheter quoi que ce soit (application, jeu, film, série) sur Android TV peut être frustrant si vous devez taper un mot de passe à l’aide de la télécommande. C’est là qu’intervient les codes PIN (en option) lors du processus d’achat pour faciliter la tâche

Gboard TV : Gboard pour Android TV ajoutera bientôt la saisie vocale et la saisie prédictive, ainsi que de nouvelles mises en page pour faciliter les actions de saisie

Mode de jeu à faible latence automatique : Google ajoute un mode à faible latence sur Android TV pour les joueurs en permettant aux développeurs de désactiver le post-traitement lorsque leurs applications sont en plein écran

Google en a aussi profité pour partager quelques données. Google dit que le nombre d’appareils actifs par mois sous Android TV a connu un bond de 80% par rapport à l’année dernière et le groupe y est parvenu en travaillant avec 7 des 10 premiers constructeurs de téléviseurs connectés et plus de 160 opérateurs de télévision. De plus, il y a environ 7 000 applications sur le Play Store pour Android TV.

Google ne donne pas encore une date précise pour la disponibilité des nouveautés évoquées ici.