Instagram accusé de collecter les données biométriques des utilisateurs

Instagram collecte sans autorisation les données biométriques de ses utilisateurs. C’est du moins ce qu’indique une plainte aux États-Unis qui vise le réseau social appartenant à Facebook.

La société est accusée de collecter, de stocker et de tirer profit des données biométriques de plus de 100 millions d’utilisateurs d’Instagram, à leur insu et sans leur consentement. Ce n’est qu’au début de cette année que Facebook a commencé à informer les utilisateurs d’Instagram qu’il collectait les données biométriques, selon la plainte.

Il n’est pour l’instant pas précisé quels sont les utilisateurs concernés : iOS ou Android ? Seulement aux États-Unis ou dans plusieurs pays ? Ce n’est pas détaillé en l’état et Facebook n’a pas réagi à la plainte.

En tout cas, cette pratique viole une loi de l’Illinois sur la protection de la vie privée qui interdit la collecte non autorisée de données biométriques. En vertu de cette loi, une entreprise peut être contrainte de payer 1 000 dollars par infraction ou 5 000 dollars s’il s’avère qu’elle a agi de manière imprudente ou intentionnelle.

Le mois dernier, Facebook a proposé de payer 650 millions de dollars pour régler un procès similaire dans lequel il était accusé de collecter illégalement des données biométriques par le biais d’un outil de marquage de photos fourni à ses utilisateurs. L’accord n’a pas encore été approuvé par le juge, mais s’il l’est, les utilisateurs concernés pourraient être payés jusqu’à 400 dollars chacun.