Fall Guys : des chiffres à tomber, des tricheurs, et un nouveau niveau

Fall Guys est incontestablement le jeu de l’été sur PS4 et PC (via Steam). Disponible gratuitement pour les abonnés au PS Plus et proposé à 20 euros pour les autres, Fall Guys: Ultimate Knockout est un Battle Royale d’un nouveau genre, mélange astucieux et fendard entre un Wipeout (l’émission TV, pas le jeu) et un jeu de « physique » de type ragdoll. A vrai dire, le titre de Devolver est tellement sympa qu’il désamorce tout accès de rage lors des défaites, même les plus improbables (et c’est souvent improbable). Le succès du jeu a été foudroyant depuis le 4 août, avec 2 millions de téléchargements sur Steam (sans compter donc quelques millions de joueurs sur PS4/PS4 Pro), 60 millions de chutes de bonhommes, 23 millions d’heures de visionnage sur Twitch, et 1,5 million de couronnes récupérées.

