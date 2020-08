Les Annales du Disque-Monde : le chef d’œuvre de Terry Pratchett adapté en série pour la BBC

Les romans-univers qui ont marqué des générations de lecteurs sont une particularité de la littérature du 20ème siècle. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Le Cycle de Fondation d’Asimov, Dune de Frank Herbert et Les Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett sont sans doute les « lore » les plus puissants et évocateurs qui puissent s’offrir à nos imaginaires, et il n’est donc pas étonnant de voir ces œuvres adaptés sur de multiples supports (films, séries, jeux vidéo, comics). Le chef d’oeuvre de Terry Pratchett a déjà eu droit à plusieurs adaptations de qualité moyenne voire médiocre, mais la série The Watch (Le Guet), basée sur l’un des arcs narratifs des Annales du Disque-Monde, saura peut-être faire honneur à l’œuvre du romancier britannique.

Produite par BBC America et Narrativia (une société de prod créée par Pratchett en personne), The Watch raconte la vie mouvementée des gardiens de la cité d’Ankh-Morpork. Ce groupe d’aventuriers devra faire tout son possible afin d’éviter qu’un dragon géant ne détruise la ville. Richard Dormer tient l’un des rôles principaux aux côtés notamment de Sam Adewunmi ou Adam Hugill (soit essentiellement des acteurs « de série »). La série The Watch n’a pas encore de date de sortie.