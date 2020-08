Amazon Music et Audible vont accueillir des podcasts

Amazon s’intéresse un peu plus aux podcasts. Le commerçant en ligne a contacté par e-mail des créateurs de podcasts pour leur informer que les podcasts vont prochainement débarquer dans Amazon Music et Audible.

Amazon a indiqué qu’il permettra bientôt aux utilisateurs d’Amazon Music et d’Audible de s’abonner, de télécharger et de streamer gratuitement des podcasts sur les deux plateformes. Les podcasts seront disponibles pour les clients avec la formule gratuite d’Amazon Music (qui contient de la publicité), en plus du service premium payant. La date de lancement des podcasts sur Amazon Music et Audible n’a pas été mentionnée dans l’e-mail.

L’e-mail envoyé envoyé à certains créateurs de podcasts était censé être confidentiel (mais comme c’est souvent le cas avec Internet, il y a des fuites). Amazon y indique que les créateurs qui veulent voir leurs contenus sur Amazon Music et Audible doivent soumettre un flux donnant accès à leurs podcasts afin qu’ils soient disponibles dès le lancement sur les deux plateformes. Toute personne intéressée doit accepter les conditions d’utilisation d’Amazon. L’une des règles indiquées est que les podcasts ne doivent pas contenir de messages dénigrant Amazon ou ses produits.

Amazon précise dans son e-mail qu’Amazon Music compte à ce jour 55 millions d’utilisateurs. Il est le troisième service de streaming derrière Spotify et Apple Music.