Voilà bien le genre de technologie qui semble apporter la S.F jusque dans notre salon. Les startups PORTL Hologram Company et StoryFile viennent de dévoiler le premier portail « holographique » à taille humaine, un engin qui pourrait bien révolutionner les communications à distance (autant dire que l’enjeu est colossal en plein pandémie mondialisée). Outre le portail, le rendu holographique nécessiterait seulement l’emploi d’une simple caméra 4K et d’un fond blanc, l’effet 3D étant assuré par une IA de traitement d’image. Le résultat est particulièrement convaincant, d’autant plus que le portail holographique est déjà disponible à la vente. Certes, le prix d’entrée est encore prohibitif (près de 50 000 euros) et les dimensions imposantes (2,1 mètres de haut, 1,5 mètre de large, 60 cm de profondeur) mais l’achat n’est pas réservé aux professionnels.

1st l👀k at PORTL’s brand new museum quality, human sized, patent pending, 4k resolution, completely self contained, hologram projection machine. pic.twitter.com/8PUIplbgMo — PORTL Hologram Company (@PORTLhologram) February 23, 2020