Twitter teste la traduction automatique des tweets

Les utilisateurs sur Twitter ont déjà accès à un outil de traduction pour comprendre les tweets qui sont postés dans une autre langue. Le processus est manuel cependant : il faut ouvrir un tweet et cliquer sur « Traduire le tweet ». Twitter teste maintenant la traduction automatique.

Precisando de legenda? Tá tudo resolvido! A partir de hoje, estamos testando a tradução automática para Tweets em outros idiomas que aparecem na sua página inicial. O teste é apenas no Brasil e vale para um grupo limitado de pessoas no iOS e Android. pic.twitter.com/e70SSbhXKc — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) August 10, 2020

Le test, qui est seulement réalisé au Brésil pour l’instant, se charge de traduire automatiquement tous les tweets pour les afficher dans une seule et même langue (portugais brésilien en l’occurrence) dans la timeline de l’utilisateur. L’expérimentation est proposée à une poignée de personnes sur iOS et Android, et Twitter ne dit pas encore si son test sera proposé ailleurs qu’au Brésil dans le temps.

Sur son blog, Twitter explique :

Afin de faciliter la compréhension des conversations que vous suivez sur Twitter, nous expérimentons les traductions automatiques sur les tweets rédigés dans d’autres langues qui apparaissent sur votre page d’accueil. Nous savons qu’il faut parfois beaucoup de temps pour traduire tweet par tweet et rester au courant de ce qui vous concerne.

Comme on peut s’en douter, certains utilisateurs faisant partie du test ne sont pas contents parce que la traduction automatique est activée par défaut et peut être bancale selon les messages. Il s’agit d’un test après tout, Twitter peut très bien faire des modifications dans le temps.