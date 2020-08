Amazon annonce que Twitch Prime va devenir Prime Gaming

Histoire de garder un brin de cohérence avec les services « Prime » du groupe – comme Amazon Prime Video -, Amazon s’apprête à changer le nom de Twitch Prime, qui est la version de Twitch (propriété d’Amazon) accessible uniquement via l’abonnement Amazon Prime. Rappelons ici que l’abonnement Amazon Prime donne aussi droit à la livraison rapide et gratuite sur les articles Prime, à la plateforme de SVoD Prime Video, à un catalogue d’eBooks et au service de streaming musical Prime Music (pour 5 euros seulement…).

Twitch Prime va donc devenir Prime Gaming, mais que les joueurs se rassurent, Twitch restera bien Twitch en dehors de l’abonnement Amazon Prime (est-ce que c’est assez clair pour les deux du fond de la classe ?). Le changement de nom n’est pas encore effectif, mais le mail adressé aux partenaires d’Amazon semble indiquer que la modification est imminente.