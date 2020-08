Les boom imprimantes portables

Même avec l’exposition du numérique, on a toujours besoin d’imprimer des documents, mais les imprimantes ont commencé à changer ces dernières années avec l’apparition d’un type d’appareil d’un genre nouveau : l’imprimante portable.



Les imprimantes laser ou à jet d’encre ne sont plus systématiquement le choix, surtout lorsqu’il s’agit de les emporter partout avec soi. Ces modèles nomades, légers, compacts et fonctionnant sur batterie ont la cote auprès des particuliers qui ont pour la plupart un smartphone. Parfait pour imprimer rapidement l’avenant d’un contrat, une facture, un reçu, un devis, un bon de livraison, etc. Il suffit de la connecter via WiFi ou Bluetooth avec un PC, une tablette ou un smartphone pour être en mesure d’imprimer un document sans faire attendre un client ou un partenaire.

Il ne s’agit pas ici des simples appareils « transportables », mais bien d’appareils à taille réduite que l’on peut mettre dans un petit sac. Par vous donner un exemple l’imprimante thermique A7 MW-145BT de chez Brother tient dans le creux de la main avec une épaisseur de 1,75 cm, une batterie amovible, une résolution de 300 DPI et la possibilité native de réduire un document A4 en A7 (74 x 105 mm).

Quelles sont les différentes technologies des imprimantes portables ?

Il existe actuellement deux types d’imprimantes mobiles, à savoir les imprimantes jet d’encre et les imprimantes à sublimation thermique.

Une imprimante à jet d’encre portative utilise le même système que les imprimantes à jet d’encre classiques. Elle est dotée de cartouches d’encre. La résolution d’impression peut atteindre 300 dpi, au même niveau qu’une imprimante laser ou à toner. La cartouche d’encre est assez importante pour couvrir tout besoin d’imprimer à tout moment et n’importe où. Mais, pour le tirage photo, la qualité est souvent en dessous de celle d’une imprimante à sublimation thermique.

L’impression « thermique directe » ou à « transfert thermique » offre une meilleure qualité d’impression en haute résolution. En effet, avec une imprimante portable dotée de ce système, vous pouvez imprimer des photos de 9600 x 2400 dpi. Le principal avantage de cette technologie d’impression est l’absence de bavure ou de tache sur le papier photo. Outre la vitesse d’impression rapide, le temps de séchage ne prend aussi que quelques secondes.

Et si vous souhaitez un appareil vraiment miniature pour l’impression de documents, l’impression thermique directe existe en monochrome.

Quels sont les critères pour bien choisir une imprimante portable ?

Il existe de nombreuses marques et modèles d’imprimantes mobiles sur le marché (Brother, Canon Pixma, HP Officejet, Fujifilm Instax). Pour faire le bon choix, il y a 4 critères à analyser :

– Les performances :

La vitesse et la qualité d’impression d’une imprimante portable peuvent être impressionnantes. Bien que de nombreuses imprimantes mobiles impriment à environ 5 pages par minute, certaines sont beaucoup plus rapides et proposent d’une bonne qualité d’impression. Si vous êtes régulièrement en déplacement et que vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre que des photos ou documents soient imprimés, recherchez des imprimantes mobiles affichant une vitesse d’impression à environ 10 pages par minute ou plus.

De même, optez pour un modèle avec une résolution d’impression supérieure à 300 dpi, voire même au-delà de 1200 dpi pour que vous puissiez produire des documents d’aspect professionnel assez rapidement.

– Les options de connectivité :

Selon le fabricant et la gamme d’imprimante, l’appareil sera équipé du WiFi et/ou Bluetooth vous permettant d’imprimer à partir de plusieurs périphériques (y compris des appareils photo sans fil ou compatibles Bluetooth ) pour éviter de transporter un câble. De nombreuses imprimantes mobiles donnent également la possibilité d’imprimer directement à partir d’une carte mémoire, une fonction très pratique à rechercher si vous souhaitez imprimer des photos en déplacement sans avoir à connecter ou démarrer votre ordinateur portable.

– L’encombrement

Selon la technologie d’impression, les options et les formats choisis, une imprimante portable n’aura pas le même encombrement qu’une autre. En général, pour imprimer des documents, une imprimante jet d’encre est conseillée alors qu’elle est plus grande qu’une mini imprimante photo uniquement conçue pour imprimer des photos.

– Les options d’alimentation :

Les options d’alimentation de l’imprimante mobile peuvent êtres rechargées par un adaptateur secteur ou par port USB, une batterie interne rechargeable ou un adaptateur pour voiture.