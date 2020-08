Realme : un leak dévoile un smartphone moyen de gamme équipé d’une batterie 5000 mAh

Realme a un appétit d’ogre en cette année 2020. Quelques semaines après le lancement des Realme 6 et 6 Pro, un modèle portant la référence RMX2151 a fait son apparition aux Etats-Unis, Indonésie et Russie. Des documents rendus publics par la FCC font mention d’un smartphone sous Android 10 et UI 1.0 (l’interface tactile de Realme), d’un processeur Helio G90T de MediaTek, de dimensions assez imposantes (162,35 x 75,46 x 9,45 mm pour 198 g), et d’une batterie de 5000 mAh, ce qui constituerait une sacré progression par rapport aux 4300 mAh des batteries des Realme 6 et Realme 6 Pro.

On notera d’ailleurs que les grandes dimensions de l’appareil sont sans doute nécessaires pour contenir cette batterie XXL. En revanche, ce modèle ne serait pas compatible 5G ni WiFi 6, ce qui semble confirmer un positionnement plutôt moyen de gamme. Un schéma de l’écran – qui fait aussi partie des documents de la FCC – dévoile une dalle tout à fait classique.