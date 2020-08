Yoshinori Ono, producteur historique de Street Fighter, quitte Capcom

Rares sont les noms réellement connus dans le monde du jeu vidéo, et pourtant certains ont travaillé une très grande partie de leur vie sur des licences devenues incontournables dans le paysage vidéoludique. Aujourd’hui, c’est bien d’un de ceux-là que l’on parle, puisque Yoshinori Ono, producteur de légende sur la saga Street Fighter, vient d’annoncer directement sur Twitter qu’il allait quitter Capcom, et par conséquent la franchise. Une explication de la fin de cette carrière après 30 ans de bons et loyaux services, accompagnée de quelques commentaires sur les nombreuses voix qui se sont levées pour critiquer les changements concernant le Capcom Pro Tour après l’impact du COVID-19.

Après avoir rejoint l’entreprise dans les années 90, il a travaillé sur bien des noms connus comme Mega Man, Devil May Cry ou Dead Rising, en tant que brand manager. Mais il a principalement été révélé par son travail sur Street Fighter, notamment avec Street Fighter 4 qui fut une véritable bouffée d’air frais pour la licence, qui a pu revenir sur les devants de la scène. Enfin, il a conclu avec optimisme qu’il suivrait avec plaisir les sorties et nouveautés Street Fighter, cette fois en tant que « simple joueur. »