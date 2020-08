F1 2018 est offert sur le Humble Store

En plus de ses nombreux bundle et soldes sur des tonnes de jeux, le tout au profit de différentes oeuvres caritatives, le Humble Store propose de temps en temps des petits cadeaux aux joueurs et utilisateurs les plus fidèles. C’est aujourd’hui le cas, puisqu’il est possible de faire l’acquisition de F1 2018 sur la boutique en ligne sans dépenser le moindre sou. En revanche, il faudra être rapide : l’offre se terminera au plus tard lundi, et fonctionne selon le site « dans la limite des stocks disponibles. » Pour l’ajouter à votre bibliothèque, rien de plus simple, puisqu’il suffira de cliquer sur ce lien, et de vous laisser guider par le site.

Si on ne se souvient pas du titre de simulation de courses automobiles comme du meilleur de la série, son plus gros défaut est d’être sorti trop vite après son excellent prédécesseur, sans que les ajouts par rapport à ce dernier semblent justifier l’achat d’un nouveau titre. Mais pour un prix comme celui-ci, les fans de conduite sauront sans doute fermer les yeux sur les quelques défauts du jeu. L’offre ne concerne bien entendu que la version PC, qui sera offerte aux utilisateurs sous la forme d’un code Steam.