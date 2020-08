Des militants pro-Trump organisent un piratage de masse de Reddit

Cette fin de semaine, Reddit a connu une campagne pro-Trump particulièrement intrusive. Ce que l’on voit actuellement comme une campagne de piratage coordonné a en effet eu lieu, puisqu’un grand nombre de subreddits ont échappé au contrôle de l’entreprise, et les assaillants ont modifié le design global des pages pour le remplacer par de nouvelles images en soutien de Donald Trump. D’après un porte-parole de la firme, une enquête est en cours pour découvrir qui a saboté toutes ces pages, et on soupçonne déjà l’origine de cette attaque : des comptes de modérateurs sur le site auraient été compromis, et vont donc être bloqués tandis que le travail reprend pour restaurer les différents forums touchés.

Aucun détail n’a encore été communiqué quant à la façon dont ces comptes ont été récupérés, aussi il ne reste que la spéculation. En attendant, le site tente tant bien que mal de récupérer les pages polluées, la plupart étant particulièrement populaires. Cette nouvelle attaque vient confirmer une tendance où les pirates s’attaquent aux réseaux sociaux : on pense notamment à Twitter, où trois personnes ont été arrêtées pour une fraude au bitcoin particulièrement importante, ou encore à YouTube où de faux streams ont finalement été associés à des arnaques du même tonneau.