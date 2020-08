USA : TikTok sort son application pour Amazon Fire TV

Toutes les menaces du monde et de Trump n’empêcheront pas TikTok de continuer son expansion. D’après Business Insider, le célèbre réseau de partage de vidéos lancerait sa première application TV, que l’on retrouvera sous le nom de « More on TikTok« , et ce sur tous les appareils de la gamme Amazon Fire TV. Cette nouvelle application proposera des playlists et compilations à thème préparées pour les utilisateurs d’après Delaney Simmons, porte-parole d’Amazon. On pourra également y retrouver du contenu exclusif, comme certaines interviews avec des créateurs de contenu, ou encore des vidéos dépassant la minute imposée par l’application mobile.

Il s’agirait là d’une expérience de TikTok, qui chercherait à savoir à quel point son format mobile pourrait s’adapter sur nos écrans de télévision. Et l’entreprise commence doucement, puisque cette nouvelle application ne requiert aucune connexion ou identifiant, proposant gratuitement son contenu, pour l’instant sans la moindre publicité. Il ne sera en revanche pas possible de s’en servir pour mettre ses vidéos en ligne. More on TikTok est disponible dès aujourd’hui sur tous les appareils Fire TV aux Etats-Unis, et si les tests s’avèrent concluants, nul doute qu’on le verra arriver dans le reste du monde sous peu.