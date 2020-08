PUBG Mobile : 90 fps pour la version US, mais uniquement sur OnePlus

Jusqu’à présent, dépasser les 60 images par seconde n’était clairement pas évident pour tous les joueurs qui n’habitaient pas en Chine, ou qui ne jouaient pas sur la version spécifique du jeu dans le pays baptisée Game for Peace. De plus, il fallait être équipé d’un appareil à rafraîchissement en 90 ou 120Hz. Mais Tencent a décidé de démocratiser quelque peu cette optimisation technique du jeu en commençant par les Etats-Unis. Il est en effet désormais possible de jouer en 90 FPS outre-Atlantique, avec cependant une condition bien précise : cette nouvelle option n’est pour l’instant disponible que sur certains téléphones de OnePlus.

Jusqu’au 7 septembre, ce nouveau cap sera disponible en exclusivité sur les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7 Pro. Une fois cette date passée, une bonne partie des gammes sous Android devraient ainsi pouvoir profiter de cette nouveauté, contrairement aux iPhone encore en 60Hz. Il devrait cela dit être possible de jouer dans ces conditions sur les iPad Pro, qui sont en 120Hz. Ce n’est pas le premier partenariat du genre, puisque OnePlus avait déjà travaillé avec Epic Games pour proposer Fortnite à 90 fps plus tôt dans l’année.