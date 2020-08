Spelunky 2 arrive sur PS4 le 15 septembre

Malgré des apparences qui ne paient pas de mine, beaucoup se souviendront de Spelunky, le roguelike dont la première versions était arrivée sur nos ordinateurs il y a plus de dix ans. La deuxième version du jeu, arrivée sur Xbox 360, PS3, PS4 et PS Vita a réussi à réunir une communauté de joueurs autour d’un concept simple : on s’enfonce toujours plus profondément dans la mine et ses dangers à la recherche de trésors. Après avoir atteint un statut de jeu culte du genre, il est normal qu’en 2017 les développeurs aient annoncé qu’une suite était dans les tuyaux, alors prévue pour 2019.

Mais Derek Yu, de l’équipe de développement, avait déclaré qu’avec un jeu aussi « dense et riche en détails », cette date ne serait sans doute pas respectée. Les joueurs ont désormais de quoi être rassurés : un nouveau trailer vient de sortir, accompagnant la nouvelle date d’arrivée de Spelunky 2 sur PlayStation 4, à savoir le 15 septembre. On s’attend à ce que le jeu arrive sur Steam « peu après », et il serait bien surprenant de ne pas le voir débarquer sur les autres plateformes dans les mois suivants.