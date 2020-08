[#BonPlan] Dernière semaine pour profiter de NordVPN à 3,11€ par mois (70% de réduction)

Depuis plusieurs années, les VPN jouissent d’une popularité croissante. Entre ceux qui souhaitent plus d’anonymat et ceux qui veulent contourner les restrictions géographiques pour accéder à des services en ligne, il y a une forte demande. Selon une étude récente, un Français sur cinq déclare utiliser un VPN. Et vous ?

NordVPN propose l’un des meilleurs services VPN au monde. Actuellement au prix de 3,11 euros par mois pendant trois ans (la promotion se termine dans moins d’un semaine), il propose toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un tel fournisseur de service: une grande quantité de serveurs dans de nombreux pays , aucunes données personnelles collectées, 6 appareils connectables simultanément sur les principaux supports (iOS, Android, macOS, Windows, Linux, SmartTV), serveurs spécifiques pour le P2P illimité, fonction double VPN,…

Mais pour quel type d’usage souhaitez vous utiliser un VPN ? La plupart du temps c’est pour 2 raisons : contourner les géoblocages et/ou améliorer sa sécurité en ligne.

Contourner les blocages géographiques et faire des économies en ligne

L’un des critères de prix est le nombre de serveurs ainsi que le nombre de pays dans lesquels il est possible de se connecter. NordVPN par exemple propose 5050 serveurs dans 59 pays à travers le monde. La fonction Quick Connect permet de changer d’IP en un clic pour se faire passer pour un habitant d’un autre pays. Idéal si vous souhaitez accéder au contenu SVOD d’un autre pays par exemple ou tout simplement pour accéder à un site web qui n’autorise pas l’accès depuis votre pays de résidence.

De plus NordVPN à développer son nouveau protocole de sécurité, basé sur WireGuard, NordLynx. Lors de son utilisation votre vitesse est au moins deux fois plus rapide qu’avec le protocole OpenVPN (utilisé par tous les fournisseurs de VPN).

Il faut également prendre en compte la stabilité de la connexion et, dans certains cas, leur capacité à accéder au catalogue américain des services de SVOD. Il ne sera pas possible d’accéder au catalogue de Netflix USA avec n’importe quel VPN, sur tout si le service dispose de peu de serveurs.

Et cela ne s’applique pas qu’aux services de VOD. Prenons l’exemple de prix d’un site de location de voiture. Selon que la visite sur le site soit faite depuis la France ou l’Allemagne (depuis un VPN), la différence de prix pour louer une voiture sur Marseille n’est pas négligeable (le but étant simplement de présenter que les prix diffèrent, donc si vous cherchez un peu il y a de belles économies à faire) :

Améliorer sa sécurité en ligne

Si l’utilisation d’un VPN est pour vous une histoire de sécurité, alors il faut prendre en compte deux aspects: le chiffrement des données et la politique de conservation des données.

Le chiffrement des données est essentiellement assuré par le protocole OpenVPN, qui est open source, et qu’utilisent pratiquement tous par défaut les fournisseurs de VPN, dont NordVPN, qui le propose parmi d’autres protocoles sécurisés. Le service NordVPN propose en plus des ses concurrents la fonction Double VPN, qui va doubler le chiffrement des données pour un anonymat amélioré.

Ce n’est pas tout, depuis avril l’entreprise propose une nouvelle technologie de connexion sur ses serveurs : NordLynx. Sa promesse est aussi simple qu’alléchante : accélérer la vitesse de connexion et de téléchargement sans compromettre la sécurité de l’utilisateur.

Lorsque vous utilisez un service VPN, ce dernier peut potentiellement savoir tout ce que vous faites sur Internet. Il faut donc s’assurer que le fournisseur VPN ne conserve aucun journal de votre activité en ligne, comme le font les fournisseurs de VPN gratuits.

NordVPN est très clair à ce sujet, il ne tient aucun registre des activités de ses utilisateurs. Deux audits interne a été effectué par PWC afin de prouver ce que NordVPN avançait.

Le service NordVPN va plus loin pour améliorer la sécurité de ses utilisateurs en bloquant les publicités et de malwares.

Offre d’été NordVPN

Pour un peu plus de 3€/mois donc, on se retrouve avec un accès VPN qui permettra de contourner le géoblocage pour profiter de meilleurs prix et/ou de contenus plus complets, mais aussi d ‘améliorer sa sécurité en ligne. Une très belle affaire !

Si vous n’êtes pas satisfait, NordVPN vous propose une garantie de remboursement sous 30 jours. Faites vite la promotion se termine dans moins d’un semaine !

[Sponso]