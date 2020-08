Hood: Outlaws and Legends prépare ses flèches sur PS5 et Xbox Series X (trailer)

Dévoilé lors du State of Play de PlayStation, Hood: Outlaws and Legends est un titre multijoueurs aux faux airs d’ « Assassin’s Creeds dans le lore de Robin des Bois ». L’objectif du jeu est simple : plusieurs équipes (d’archers ?) s’affrontent, chacune ayant pour objectif de détruire le QG-forteresse de l’équipe adverse. Malgré une direction artistique très affirmée, le jeu semble « moyennement » joli et pas très pêchu, alors même que le trailer montrait une cinématique sensée tourner sur PS5. Le studio Focus Home Interactive (éditeur de Blood Bowl et Vampyr) s’est associé à Sumo Newcastle pour développer ce titre qui peine encore à nous enthousiasmer tout à fait, mais l’on espère que d’autres vidéos (avec du vrai gameplay dedans) sauront cette fois nous convaincre. Hood: Outlaws and Legends sera disponible dans le courant de l’année 2021 sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X.