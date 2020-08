Android 11 : la 3e (et dernière) bêta est disponible

Google distribue aujourd’hui la troisième bêta d’Android 11 aux développeurs et testeurs. Il s’agit de la dernière bêta avant la version finale qui sera distribuée dans quelques semaines.

Les nouveautés sont quasiment inexistantes pour cette bêta et c’est normal : Google a fini le plus gros du travail et vise maintenant à corriger les derniers bugs qui existent. Cette bêta est également importante pour les développeurs afin de s’assurer que leurs applications vont fonctionner normalement avec Android 11.

Au moins une nouveauté peut être signalée : les applications qui utilisent l’API d’Apple et Google pour le suivi de contacts en rapport avec la lutte contre le coronavirus peuvent désormais fonctionner sans la nécessité de demander aux utilisateurs d’activer le paramètre de localisation.

La troisième bêta d’Android 11 est disponible pour les Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 et Pixel 4 XL. Google dit que le support pour le Pixel 4a aura lieu prochainement. Le téléchargement se fait directement depuis les réglages du smartphone s’il est configuré pour recevoir les bêtas d’Android 11. Il est sinon possible de faire une installation manuelle en téléchargeant la mise à jour sur le site de Google (ici pour le fichier OTA, ici pour l’image disque) et en la flashant.