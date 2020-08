Google pourrait commercialiser un Pixel pliable à la fin de l’année 2021

Google s’apprête t-il à monter dans le train des smartphones pliables ? Un leak de documents internes à Google semble en effet indiquer que le géant américain pourrait commercialiser, d’ici la fin de l’année 2021, un smartphone Pixel a écran pliable. En l’état, l’information est (en partie) une extrapolation : l’appareil désigné dans le document porte le nom de code « Passport » et est décrit comme « pliable ».

Rien ne dit donc qu’il s’agit absolument d’un Pixel pliable, mais l’on voit mal quel autre produit Google pourrait bénéficier de ce type d’écran. De plus, Google avait bien confirmé l’an dernier qu’il travaillait sur une technologie potentiellement exploitable dans un smartphone pliable…. tout en précisant qu’il hésitait encore sur l’utilité réelle d’un tel appareil.

Google serait donc le 4ème géant du smartphone, après Samsung, Huawei et Lenovo/Motorola à se lancer dans la course aux écrans pliables. Les premiers modèles pliables étaient loin d’être parfaitement convaincants (Razr, Mate X, Galaxy Fold), mais le récent Galaxy Z Flip de Samsung démontre qu’il est tout à fait possible de sortir son épingle du jeu sur ce marché encore balbutiant… A noter enfin que le leak « Google » mentionne aussi un Pixel 5A et le nom de code de deux autres appareils encore mystérieux, Raven et Oriole.