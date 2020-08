Halo Infinite : le studio Sperasoft en soutien pour l’amélioration visuelle du titre

Après la présentation décevante du Xbox Games Showcase, le studio 343 Industries n’a plus que 4 mois environ pour améliorer le rendu visuel de Halo Infinite, ce qui semble un peu « short » au vu des multiples soucis notifiés (Pop-in, bugs de positionnement, certaines textures très pauvres, sans oublier la bonne bouille de Craig la brute).

Comme cela arrive parfois lorsque les délais sont (trop) courts, le studio américain va faire appel aux services de Sperasoft, un studio de « prestation de services » composés essentiellement de cadors du développement. Sperasoft va donc intervenir en mode « pompier » afin de corriger au plus vite les problèmes recensés. Ce studio de co-développement a une belle carte de visite et a notamment participé à la réalisation de titres comme F1 2020, Saints Row the Third Remastered, The Outer Worlds, Quantum Break, etc.

Le « sauvetage » de Halo Infinite est donc amorcé, et il faudra sans doute faire des miracles pour parvenir à un résultat qui soit réellement digne DU jeu porte-drapeau de la Series X à son lancement… Halo Infinite sera disponible à la fin de l’année sur Xbox One, PC et Xbox Series X.