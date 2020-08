Une faille dans Twitter sur Android a donné accès aux messages privés

Une nouvelle faille de sécurité a été détectée au sein de l’application Android de Twitter. Elle est assez importante puisqu’elle a permis d’accéder aux messages privés des utilisateurs.

Voici ce que Twitter annonce :

Nous avons récemment découvert et corrigé dans Twitter pour Android une faille de sécurité liée à un problème de sécurité sous‑jacent du système d’exploitation Android, concernant les versions 8 et 9 de ce dernier. Nous estimons que 96% des utilisateurs de Twitter pour Android ont déjà installé un correctif de sécurité Android qui les protège contre cette faille. Pour les 4% restants, cette faille pourrait permettre à un pirate, via une application malveillante installée sur votre appareil, d’accéder aux données Twitter privées qui se trouvent sur celui‑ci (comme les messages privés), en contournant les autorisations système Android qui protègent ces données.