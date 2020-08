Google Pixel 5 : un écran de 120 Hz serait prévu

En plus d’annoncer le Pixel 4a cette semaine, Google a confirmé que le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 étaient prévus pour cet automne. Le groupe n’a pas partagé de détails techniques à leur sujet, mais nous savons qu’ils seront proposés à la précommande le 8 octobre prochain et le Pixel 4a 5G sera vendu pour 499 euros.

Maintenant, Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans, assure que le prochain téléphone de Google aura un écran de 6,67 pouces fabriqué par Samsung et BOE (un groupe chinois). Il ajoute que l’écran aura un affichage de 120 Hz. À titre de comparaison, l’écran du Pixel 4 a un affichage de 90 Hz et celui du Pixel 4a dispose d’un affichage de 60 Hz.

And it is 120Hz! — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Il est bon de noter que le tweet évoque « le prochain nouveau smartphone de Google dans sa version 5G ». Il n’est pas explicitement précisé que ce sera le Pixel 5, mais il serait réellement étonnant que le Pixel 4a 5G adopte un affichage à 120 Hz sachant que le Pixel 4a ne supporte même pas l’affichage à 90 Hz. Qui plus est, le Pixel 4a est un smartphone milieu de gamme, là où le Pixel 5 sera un modèle haut de gamme. Mettre un affichage de 120 Hz sur du milieu de gamme et pas le haut de gamme serait un choix étrange.